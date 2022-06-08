Леброн Джеймс построит медицинский центр

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс пожертвует несколько миллионов долларов на строительство медицинского центра в Акроне, сообщает Akron Beacon Journal.

В новом центре в штате Огайо будут предоставлять полные медицинские, стоматологические, оптометрические и психиатрические услуги. Посещать его смогут около 1600 семей.

Это строительство будет частью программы «Обещаю», запущенной ранее семейным фондом Джеймса для развития образования детей в неблагополучных районах Акрона.

Напомним, ранее стало известно, что Леброн стал первым миллиардером среди действующих игроков НБА.