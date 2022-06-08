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Сегодня, 07:30

Леброн Джеймс построит медицинский центр

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс пожертвует несколько миллионов долларов на строительство медицинского центра в Акроне, сообщает Akron Beacon Journal.

В новом центре в штате Огайо будут предоставлять полные медицинские, стоматологические, оптометрические и психиатрические услуги. Посещать его смогут около 1600 семей.

Это строительство будет частью программы «Обещаю», запущенной ранее семейным фондом Джеймса для развития образования детей в неблагополучных районах Акрона.

Напомним, ранее стало известно, что Леброн стал первым миллиардером среди действующих игроков НБА.

Форвард &laquo;Лейкерс&raquo; Леброн Джеймс стал первым миллиардером среди действующих игроков НБА. Леброн Джеймс стал первым миллиардером среди действующих баскетболистов НБА

БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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