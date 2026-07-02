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2 июля, 02:43

Центровой Робинсон согласовал трехлетний контракт с «Бостоном»

Павел Лопатко

Свободный агент центровой Митчелл Робинсон, недавно ставший чемпионом НБА в составе «Нью-Йорка», согласовал трехлетний контракт на 47,4 миллиона долларов с «Бостоном» с опцией игрока в третьем сезоне, сообщает ESPN со ссылкой на источники.

28-летний американец был самым опытным игроком «Никс» и одним из двух игроков ротации, изначально выбранных «Нью-Йорком» на драфте (другой — Майлз Макбрайд), которые внесли весомый вклад в чемпионский успех. За восемь сезонов в «Никс» Робинсон набирал в среднем 7,5 очка и 8 подборов за игру, проводя на площадке чуть менее 24 минут.

В сезоне-2025/26 Робинсон сыграл 60 матчей — это его самый высокий показатель с сезона-2022/23, так как на протяжении карьеры его преследовали травмы. Он сыграл ключевую роль в завоевании «Никс» первого за 53 года чемпионства, набирая в среднем 4,2 подбора в нападении за игру — второй показатель в НБА.

В плей-офф Робинсон набирал в среднем 4,8 очка и 5,5 подбора за 13,9 минуты, вернувшись в строй после перелома мизинца правой руки, полученного в перерыве между финалом Восточной конференции и финалом НБА.

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