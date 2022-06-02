Леброн Джеймс стал первым миллиардером среди действующих баскетболистов НБА

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал первым миллиардером среди действующих игроков НБА, сообщает Forbes.

По данным издания, состояние Джеймса оценивается в более чем 1,2 миллиарда долларов. Из них 385 миллионов он получил в качестве зарплаты в «Кливленде», «Майами» и «Лейкерс». Еще 900 миллионов Джеймс получил в качестве инвестиций и гонораров от рекламы.

В 2021 году 27-летний баскетболист заработал 121,2 миллиона долларов.

Таким образом, 4-кратный обладатель приза самому ценному игроку сезона НБА стал первым баскетболистом, который стал миллиардером до окончания игровой карьеры. Ранее миллиардером становился экс-игрок «Чикаго» Майкл Джордан, однако уже после завершения карьеры.

Леброн Джеймс является 4-кратным чемпионом НБА, а также 4-кратным обладателем приза самому ценному игроку финала НБА. Помимо этого, баскетболист 18 раз участвовал в матче всех звезд НБА. По этому показателю Джеймс занимает второе место вместе с экс-защитником «Лейкерс» Коби Брайантом. Лидер — бывший центровой «Лейкерс» Карим Абдул-Джаббар.