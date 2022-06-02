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Леброн Джеймс стал первым миллиардером среди действующих баскетболистов НБА

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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал первым миллиардером среди действующих игроков НБА.
Фото Global Look Press

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал первым миллиардером среди действующих игроков НБА, сообщает Forbes.

По данным издания, состояние Джеймса оценивается в более чем 1,2 миллиарда долларов. Из них 385 миллионов он получил в качестве зарплаты в «Кливленде», «Майами» и «Лейкерс». Еще 900 миллионов Джеймс получил в качестве инвестиций и гонораров от рекламы.

В 2021 году 27-летний баскетболист заработал 121,2 миллиона долларов.

Таким образом, 4-кратный обладатель приза самому ценному игроку сезона НБА стал первым баскетболистом, который стал миллиардером до окончания игровой карьеры. Ранее миллиардером становился экс-игрок «Чикаго» Майкл Джордан, однако уже после завершения карьеры.

Леброн Джеймс является 4-кратным чемпионом НБА, а также 4-кратным обладателем приза самому ценному игроку финала НБА. Помимо этого, баскетболист 18 раз участвовал в матче всех звезд НБА. По этому показателю Джеймс занимает второе место вместе с экс-защитником «Лейкерс» Коби Брайантом. Лидер — бывший центровой «Лейкерс» Карим Абдул-Джаббар.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Чикаго Буллз
Карим Абдул-Джаббар
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Майкл Джордан
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