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Сегодня, 07:48

«Юта» проведет переговоры с Брайантом, Харди, Ли и Маззуллой

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Юта» продолжает поиски нового главного тренера. Клуб получил разрешение провести собеседования с несколькими ассистентами.

Как сообщает ESPN, «Джаз» проведут переговоры с Джонни Брайантом («Нью-Йорк»), Уиллом Харди («Бостон»), Чарльзом Ли («Милуоки»), Джо Маззуллой («Бостон»), Алексом Йенсеном («Юта») и экс-тренером «Портленда» Терри Стоттсом.

Напомним, ранее «Юту» тренировал Куин Снайдер. Он работал с командой на протяжении последних восьми лет.

БК Юта Джаз
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