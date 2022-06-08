«Юта» проведет переговоры с Брайантом, Харди, Ли и Маззуллой

«Юта» продолжает поиски нового главного тренера. Клуб получил разрешение провести собеседования с несколькими ассистентами.

Как сообщает ESPN, «Джаз» проведут переговоры с Джонни Брайантом («Нью-Йорк»), Уиллом Харди («Бостон»), Чарльзом Ли («Милуоки»), Джо Маззуллой («Бостон»), Алексом Йенсеном («Юта») и экс-тренером «Портленда» Терри Стоттсом.

Напомним, ранее «Юту» тренировал Куин Снайдер. Он работал с командой на протяжении последних восьми лет.