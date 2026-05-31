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Форвард «Нью-Йорка» Сохан получит чемпионский перстень, он начал сезон в «Сан-Антонио»

Руслан Минаев

Форвард «Нью-Йорка» Джереми Сохан в любом случае получит чемпионский перстень по итогам финала НБА-2025/26.

В матче за трофей «Никс» сыграют с «Сан-Антонио». 23-летний Сохан выступал за «Сперс» с 2022 по 2026 год.

Сезон-2025/26 форвард начал в составе команды из Техаса, в феврале «Сперс» освободили его от контракта.

В 28 матчах за «Сан-Антонио» в этом сезоне Сохан набирал в среднем 4,1 очка и 2,6 подбора, в 16 матчах за «Нью-Йорк» — 2,8 очка и 2,1 подбора.

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Сан-Антонио Спёрс
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