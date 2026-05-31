Вембаньяма признан самым ценным игроком финала Западной конференции

«Сан-Антонио» победил «Оклахому» (111:103) в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф НБА.

Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма признан самым ценным игроком финала Западной конференции.

В серии против «Тандер» 22-летний француз в среднем набирал 27,3 очка, 10,9 подбора, 3,1 передачи, 1,4 перехвата и 2,7 блок-шота за 37,7 минуты.

По итогам регулярного чемпионата НБА-2025/26 он стал третьим в голосовании за приз самому ценному игроку сезона. Также центровой был признан лучшим игроком защиты.

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