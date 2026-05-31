Дэйгнолт — о поражении от «Сан-Антонио»: «Нет ни одной команды, которую мы не думаем, что сможем победить»

Главный тренер «Оклахомы» Майк Дэйгнолт прокомментировал поражение от «Сан-Антонио» (103:111) в седьмом матче полуфинала плей-офф НБА.

«Нужно развиваться и получать опыт после каждого момента, даже такого тяжелого. Это НБА — здесь бывает тяжело. Мы можем быть очень расстроенными. Нет ни одной команды, которую мы не думаем, что сможем победить. При всем уважении», — цитирует тренера ESPN.

«Тандер» в сезоне-2024/25 стали чемпионом НБА, победив в финале «Индиану» со счетом 4-3 в серии. По итогам сезона-2025/26 «Оклахома» стала лидером регулярного чемпионата.

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