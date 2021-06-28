Име Удока стал главным тренером «Бостона»
«Бостон» объявил о назначении Име Удоки на должность главного тренера, сообщает официальный сайт команды 28 июня.
Детали контракта Удоки не разглашаются.
43-летний специалист стал 18-м главным тренером клуба за их 75-летнюю историю существования.
Удока перешел в «Бостон» из «Бруклина», где один сезон занимал должность ассистента. До этого он семь лет работал в «Сан-Антонио», помогая Греггу Поповичу, а также один год в «Филадельфии».
«Бостон» вылетел в первом раунде плей-офф-2021, проиграв серию с «Бруклином» (1-4).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.nba.com/celtics/news/pressrelease/celtics-name-ime-udoka-18th-head-coach-franchise-history
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