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Име Удока стал главным тренером «Бостона»

18:00
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«Бостон» объявил о назначении Име Удоки на должность главного тренера, сообщает официальный сайт команды 28 июня.

Детали контракта Удоки не разглашаются.

43-летний специалист стал 18-м главным тренером клуба за их 75-летнюю историю существования.

Удока перешел в «Бостон» из «Бруклина», где один сезон занимал должность ассистента. До этого он семь лет работал в «Сан-Антонио», помогая Греггу Поповичу, а также один год в «Филадельфии».

«Бостон» вылетел в первом раунде плей-офф-2021, проиграв серию с «Бруклином» (1-4).

Дополнительная информация:

https://www.nba.com/celtics/news/pressrelease/celtics-name-ime-udoka-18th-head-coach-franchise-history

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