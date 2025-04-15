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15 апреля, 08:11

Косу — об удачном драфте: «Сделаю все, чтобы «Миннесота Линкс» не пожалела о своем выборе»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Форвард сборной России и БК УГМК Анастасия Олаири Косу.
Фото БК УГМК

Форвард сборной России и БК УГМК Анастасия Олаири Косу была выбрана под 15-м номером на драфте женской НБА клубом «Миннесота Линкс».

«Это была цель, к которой я стремилась и усердно работала, — отметила «СЭ» Косу. — Я безумно благодарна за возможность стать частью WNBA и горжусь тем, что попала на драфт. Спасибо «Миннесоте Линкс», которая поверила в меня и рассмотрела мою кандидатуру. Для меня это только начало. Я настроена работать еще больше, доказывать свою ценность каждый день и сделать все, чтобы «Миннесота Линкс» не пожалела о своем выборе. Спасибо всем, кто поддерживал меня на этом пути, это наш общий шаг вперед».

«Линкс» — одна из самых титулованных команд WNBA, становилась чемпионкой 4 раза. В свое время за команду выступала Светлана Абросимова.

Все российские баскетболистки, выбранные на драфте WNBA:

Анастасия Олаири Косу — 15-й номер 2025-го
Мария Вадеева — 11-й номер 2018-го
Раиса Мусина — 21-й номер 2018-го
Марина Кузина — 40-й номер 2006-го
Елена Баранова — 11-й номер 2003-го (драфт расширения)
Оксана Рахматуллина — 41-й номер 2003-го
Светлана Абросимова — 7-й номер 2001-го
Илона Корстин — 29-й номер 2001-го
Елена Карпова — 44-й номер 2011-го
Элен Шакирова — 16-й номер 2000-го
Наталья Засульская — 12-й номер 1999-го
Мария Степанова — 8-й номер 1998-го
Елена Баранова — выбрана в 1997 году без номера

Баскетбол
Анастасия Олаири Косу
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