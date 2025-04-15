Демидов стал вторым игроком «Монреаля» моложе 20 лет, набравшим несколько очков в дебютном матче

Форвард «Монреаля» Иван Демидов набрал 2 (1+1) очка в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

19-летний россиянин стал вторым игроком в истории «Канадиенс» моложе 20 лет, набравшим несколько очков в дебютном матче НХЛ. Ранее это сделал Петр Свобода в сезоне-1984/85.

8 апреля Демидов подписал трехлетний контракт новичка с «Монреалем», который в 2024 году выбрал его под 5-м номером драфта НХЛ.