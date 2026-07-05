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Сегодня, 08:29

Дёмин о первой игре за «Бруклин» в межсезонье: «Эмоции от возвращения на паркет очень особенные»

Руслан Минаев

Разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин прокомментировал матч предсезонной подготовки против «Сакраменто».

«Нетс» уступили со счетом 76:79. Дёмин стал самым результативным игроком своей команды, набрав 23 очка и сделав 7 подборов.

«Как я и говорил раньше, эмоции от возвращения на паркет очень особенные... Проделана большая работа не только мной, но и моей командой, клубом. После такого межсезонья хочется показать плоды работы и, наконец-то, насладится игрой. Движемся дальше!» — написал 20-летний россиянин в Telegram-канале.

Предстоящий сезон НБА-2026/27 станет для Дёмина вторым в карьере в североамериканской лиге.

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НБА
БК Бруклин Нетс
БК Сакраменто Кингз
Егор Дёмин
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