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15 апреля, 11:40

Болдырева: «Возможность попасть в WNBA у меня всe еще есть»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Россиянка Анастасия Болдырева прокомментировала свое участие в драфте женской НБА-2025. Центровая университета Middle Tennessee не была выбрана клубами WNBA.

«Это часть игры, и я принимаю это спокойно. У меня остаются цели и мотивация, и я продолжаю двигаться вперед, — заявила «СЭ» Болдырева. — Важно понимать: возможность попасть в WNBA всe еще есть. Я готова бороться за свое место — через тренировочный лагерь, через работу и самоотдачу. Благодарю всех, кто рядом со мной на этом пути. Все самое важное еще впереди».

Болдырева провела отличный сезон в NCAA. Почти 36 минут в среднем за игру (29-е место в NCAA), 14,6 очка, 9,7 подбора (31-е место) и 3,7 блок-шота (лучший показатель во всей лиге!), дважды лучший защищающийся игрок своей конференции.

Баскетбол
Анастасия Болдырева
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