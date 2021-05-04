Гендиректор баскетбольной Лиги чемпионов уверен, что «Финал восьми» в Нижнем Новгороде будет непредсказуемым

Генеральный директор баскетбольной Лиги чемпионов Патрик Комнинос высказал мнение о «Финале восьми», который пройдет в Нижнем Новгороде.

«Если говорить о финале, мы часто видели во время предыдущих «Финалов четырех», «Финалов восьми», что здесь много сюрпризов, потому что одной победы достаточно, чтобы пройти дальше. Мы, безусловно, ждем очень ярких игр, пока сложно предсказать, кто именно выйдет в финал. Впечатлены уровнем «Финала восьми». Я думаю, что уровень соревнований каждый год растет», — приводит слова Комниноса ТАСС.

«Финал восьми» баскетбольной Лиги чемпионов пройдет с 5 по 9 мая. За главный трофей будут бороться «Нижний Новгород», «Сарагоса» (Испания), «Нимбурк» (Чехия), «Хапоэль Холон» (Израиль), «Сан-Пабло Бургос» (Испания), «Тенерифе» (Испания), «Каршияка» (Турция) и «Страсбур» (Франция).