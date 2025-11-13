Баскетбол
Сегодня, 16:50

Савков дебютировал за основную команду «Сарагосы» в Кубке Европы ФИБА

Анастасия Пилипенко

Российский форвард Александр Савков дебютировал за основную команду «Сарагосы» в Кубке Европы ФИБА.

В матче с «Анартосисом» (89:61) 20-летний баскетболист провел на паркете 3 минуты 46 секунд, набрав три очка (один с игры и один с трехочкового), два подбора (один в защите и один в нападении) и показав коэффициент эффективности «+4».

Победа позволила испанскому клубу выйти в следующий этап турнира. В группе Н команда одержала четыре победы и потерпела одно поражение.

