Итудис резко ответил на вопрос литовского журналиста о работе в России

Главный тренер «Хапоэля» Димитрис Итудис после поражения от «Вулвз» (100:104) в матче групповой стадии Еврокубка резко ответил на провокационный вопрос по поводу работы в России.

«Как вы смеете задавать мне такой вопрос? Я тренер — не политик. Спорт обьединяет людей. У меня играли и играют люди из разных мест. Об этом вы должны спрашивать», — сказал Итудис.

Греческий специалист работал с ЦСКА с июня 2014 года по июнь 2022 года. Вместе с армейцами он дважды выиграл Евролигу и шесть раз стал победителем Единой лиги ВТБ.

Эли Швидлер