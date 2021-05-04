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Грузинского баскетболиста не пустили в Россию для участия в Лиге чемпионов

14:54

Игрока испанского клуба «Иберостар Тенерифе» Гиорги Шермадини не пустили в Россию для участия в «Финале восьми» Лиги чемпионов, который пройдет в Нижнем Новгороде, информирует Malagahoy.

Грузинский баскетболист был задержан в аэропорту. Причины не сообщаются. Центровой провел ночь на диване в аэропорту.

«Тенерифе» продолжает вести переговоры вместе с ФИБА, чтобы игрока пустили в Россию. В клубе считают произошедшее недопустимым.

«Тенерифе» первый матч на турнире проведет 6 мая против «Страсбурга». «Нижний Новгород» сыграет с «Сарагосой».

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