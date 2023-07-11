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Сегодня, 18:43

В «Альфа Таури» прокомментировали решение сменить Де Вриса на Риккардо

Иван Торопцев
Корреспондент
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Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост прокомментировал решение команды уволить гонщика Ника Де Вриса и заменить его Даниэлем Риккардо.

Риккардо будет выступать за «Альфа Таури» до конца сезона-2023.

«Очень рад приветствовать Даниэля в нашей команде снова. У нас нет никаких сомнений в его гоночных умениях, он знаком с большинством людей в команде, ему будет просто адаптироваться. «Альфа Таури» получит пользу от опыта Риккардо, он ведь выиграл 8 гонок за карьеру в «Формуле-1».
Мы также хотим поблагодарить Ника Де Вриса за его ценную работу. «Альфа Таури» желает ему всего наилучшего в будущем», — приводит официальный сайт «Альфа Таури» слова Тоста.

Де Врис провел за «Альфа Таури» 10 гонок в сезоне-2023, его лучшим результатом стало 12-е место на «Гран-при Монако».

Риккардо уже выступал за «Альфа Таури» в 2012 и 2013 годах, тогда команда называлась «Торо Россо».

Первой гонкой австралийца в этом сезоне станет «Гран-при Венгрии», который пройдет с 21 по 23 июля.

Формула-1
Альфа Таури
Даниэль Риккардо
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В «Альфа Таури» подтвердили, что Риккардо заменит Де Вриса до конца сезона-2023
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