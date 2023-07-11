В «Альфа Таури» подтвердили, что Риккардо заменит Де Вриса до конца сезона-2023

Даниэль Риккардо будет выступать за «Альфа Таури» вместо Де Вриса до конца сезона-2023

«Альфа Таури» подтвердила, что нидерландский пилот Ник Де Врис уволен из команды.

Его место займет резервный гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо. Австралиец будет выступать за «Альфа Таури» до конца сезона-2023.

Де Врис проводил первый полноценный сезон в «Формуле-1», до этого у него была лишь одна гонка за «Уильямс» в 2022 году, тогда он заменил Александра Албона, который пропустил «Гран-при Италии» из-за аппендицита.

В 10 этапах сезона-2023 28-летний Де Врис не набрал ни одного очка и занимает последнее, 20-е место в личном зачете «Формулы-1».

Риккардо уже выступал за «Альфа Таури» в 2012 и 2013 годах — тогда команда называлась «Торо Россо». В прошлом сезоне 34-летний австралиец был гонщиком «Макларен» и занял 11-е место в личном зачете, набрав 37 очков.

Риккардо начнет выступления за «Альфа Таури» со следующего этапа «Формулы-1», который пройдет в Венгрии с 21 по 23 июля.