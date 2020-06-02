Сезон в «Формуле-1» стартует 5 июля

Руководство «Формулы-1» приняло решение провести старт сезона 5 июля, сообщает Sky Sports.

Сезон стартует двумя гонками в Австрии, который пройдут 5 и 12 июля соответственно. Также болельщиков ждут сдвоенные гонки в Сильверстоуне (2 и 9 августа).

Кроме того запланированы этапы в Венгрии (19 июля), Испании (16 августа), Бельгии (30 августа) и Италии (6 сентября).

Восемь гонок — это минимальное количество, чтобы сезон считался состоявшимся. Но в руководстве гоночной серии настаивают, что намерены еще расширить календарь.