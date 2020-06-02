Сезон в «Формуле-1» стартует 5 июля
12:15
Руководство «Формулы-1» приняло решение провести старт сезона 5 июля, сообщает Sky Sports.
Сезон стартует двумя гонками в Австрии, который пройдут 5 и 12 июля соответственно. Также болельщиков ждут сдвоенные гонки в Сильверстоуне (2 и 9 августа).
Кроме того запланированы этапы в Венгрии (19 июля), Испании (16 августа), Бельгии (30 августа) и Италии (6 сентября).
Восемь гонок — это минимальное количество, чтобы сезон считался состоявшимся. Но в руководстве гоночной серии настаивают, что намерены еще расширить календарь.
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