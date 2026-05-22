Антонелли стал лучшим в единственной практике на Гран-при Канады

Пилот «Мерседес» Андреа Кими Антонелли показал лучшее время в единственной практике на 5-м этапе чемпионата «Формулы-1» в Канаде.

19-летний итальянец провел на трассе 30 кругов, преодолев лучший из них за 1 минуту 13,402 секунды.

Второй результат у партнера Антонелли по команде Джорджа Расселла (+0,142 секунды), третий — у гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона (+0,774). Следом в протоколе расположились Шарль Леклер («Феррари»; +0,953), Макс Ферстаппен («Ред Булл»; +0,964) и Ландо Норрис («Макларен»; +1,397). Еще один пилот «Макларен» Оскар Пиастри стал седьмым (+1,561).

Тренировка дважды прерывалась — из-за отказа усилителя руля у гонщика «Рейсинг Буллз» Лиама Лоусона и аварии Александра Албона из «Уильямс», который наехал на сурка.

Этап проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева. В 23.30 по московскому времени состоится спринт-квалификация.

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