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Мове не согласился с наказанием Ферстаппена: «Хэмилтону тоже должны были дать штраф»

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Известный пилот Даниил Мове в разговоре с «СЭ» оценил судейство гонки «Гран-при Саудовской Аравии».

«Я не согласен со штрафом Макса. Он совсем не заслуживал его. Мне близка борьба, которую ведет Ферстаппен. Я считаю, что и Хэмилтону тоже должны были дать штраф. Я бы хотел, чтобы вмешательств в гонку было гораздо меньше», — сказал Мове корреспонденту «СЭ» Антону Иванову.

Благодаря победе на предпоследнем этапе сезона пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон догнал лидера Макса Ферстаппена («Ред Булл»). Теперь у них в активе по 369,5 очка. Ферстаппен занял второе место в гонке, но опережает британца в личном зачете за счет большего числа побед.

Чемпион определится на последнем этапе сезона — «Гран-при Абу-Даби». Гонка состоится 12 декабря. Начало в 16.00 по московскому времени.

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