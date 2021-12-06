Косаченко назвала глупым столкновение Хэмилтона и Ферстаппена на «Гран-при Саудовской Аравии»

Бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова Оксана Косаченко прокомментировала «СЭ» результаты гонки «Гран-при Саудовской Аравии» «Формулы-1».

«Абсолютно непонятное мне судейство! Очень глупое столкновение Хэмилтона и Ферстаппена, — сказала Косаченко корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Большое количество аварий говорит о том, что это не самый лучший вариант трассы. Я представляю какие финансовые возможности есть у Саудовской Аравии, трассу нужно было испытать.

Думаю, что в следующем сезоне с этой трассой будут проведены серьезные работы, так это оставлять нельзя Хэмилтона можно поздравить, но Макс мне понравился сегодня больше. Боттас — красавчик. Боролся до конца, проявил невероятную волю к успеху».

Благодаря победе на предпоследнем этапе сезона пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон догнал лидера Макса Ферстаппена («Ред Булл»). Теперь у них в активе по 369,5 очка. Ферстаппен занял второе место в гонке, но опережает британца в личном зачете за счет большего числа побед.

Чемпион определится на последнем этапе сезона — «Гран-при Абу-Даби». Гонка состоится 12 декабря. Начало в 16.00 по московскому времени.