Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Ферстаппен признан гонщиком дня на «Гран-при Саудовской Аравии»

00:27
Теги:

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал гонщиком дня на «Гран-при Саудовской Аравии». Он занял первое место в голосовании болельщиков.

Нидерландский автогонщик занял второе место. Победил Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Третьим стал его напарник Валттери Боттас.

Перед последним этапом сезона Ферстаппен и Хэмилтон имеют в активе по 369,5 очка.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
«Не хочу, чтобы мой ребенок закончил карьеру в 15 лет, как часто происходит у одного штаба». Рудковская ответила Тарасовой
Ударная установка: в России начинаются госиспытания САУ «Коалиция-СВ»
0