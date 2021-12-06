Ферстаппен признан гонщиком дня на «Гран-при Саудовской Аравии»

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал гонщиком дня на «Гран-при Саудовской Аравии». Он занял первое место в голосовании болельщиков.

Нидерландский автогонщик занял второе место. Победил Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Третьим стал его напарник Валттери Боттас.

Перед последним этапом сезона Ферстаппен и Хэмилтон имеют в активе по 369,5 очка.