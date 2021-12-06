Ферстаппен признан гонщиком дня на «Гран-при Саудовской Аравии»
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Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал гонщиком дня на «Гран-при Саудовской Аравии». Он занял первое место в голосовании болельщиков.
Max is your #F1DriverOfTheDay in Jeddah#SaudiArabianGP ?? #F1 pic.twitter.com/FyWnWcXvYY— Formula 1 (@F1) December 5, 2021
Нидерландский автогонщик занял второе место. Победил Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Третьим стал его напарник Валттери Боттас.
Перед последним этапом сезона Ферстаппен и Хэмилтон имеют в активе по 369,5 очка.
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