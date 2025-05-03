Формула-1
3 мая, 13:45

Хэмилтон отреагировал на поул Антонелли на «Гран-при Майами»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Британский гонщик Льюис Хэмилтон и представитель «Феррари», отреагировал в социальных сетях на поул-позицию 18-летнего итальянца Андреа Кими Антонелли в спринт-квалификации «Гран-при Майами».

«Какой удивительный круг, Кими! Я так рад за вас, ребята из «Мерседеса» — написал Хэмилтон, поделившись видео немецкого коллектива.

Хэмилтон показал шестой результат в спринт-квалификации, а его напарник Шарль Леклер стал пятым.

Сразу после завоевания поула Антонелли позвонил маме, чтобы поделиться с ней радостью от успеха.

