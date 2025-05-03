Формула-1
3 мая, 13:06

Сайнс разобрал ошибку в спринт-квалификации «Гран-при Майами»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Испанский пилот «Уильямс» Карлос Сайнс прокомментировал спринт-квалификацию на «Гран-при Майами», где он занял лишь 15-е место после аннулирования лучшего времени за выезд за пределы трассы.

«Оглядываясь назад, осознаю — пытаться пройти в SQ3 всего за один круг было ошибкой. В 11-м повороте я превысил границы трассы, и времени на повторную попытку уже не оставалось.

До этого момента круг складывался отлично, поэтому результат особенно досаден. В спринте будет сложно, но я постараюсь отыграться. Главное — у нас есть скорость, а значит, в основной квалификации и гонке все еще возможно», — приводит слова Сайнса пресс-служба команды.

«Гран-при Майами» пройдет 4 мая и начнется в 23:00 мск.

