3 мая, 15:46

Команды «Формулы-1» опасаются резкого роста цен на топливо с 2026 года

Камила Абдурахманова
корреспондент

Команды «Формулы-1» обеспокоены возможным значительным повышением цен на экологичное топливо, которое начнут использовать с 2026 года, сообщает The Race.

На последнем заседании Комиссии «Формулы-1» в Женеве обсуждалась проблема потенциальных расходов на новые виды топлива, которые могут оказаться в 10 раз дороже нынешних. Хотя стоимость топлива у разных производителей отличается, по текущим прогнозам цена может составить от 170 до 225 долларов за литр. Это намного выше текущей цены, которая, как полагают, находится в диапазоне от 22 до 33 долларов за литр.

Руководитель одной из команд высказал предположение, что затраты на разработку топлива будут продолжать расти по мере поиска оптимальных ингредиентов для достижения наилучших эксплуатационных характеристик. Есть опасения, что конечная цена может значительно превысить 300 долларов за литр.

