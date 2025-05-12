Цунода объяснил отсутствие планов по переезду в Великобританию после перехода в «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода заявил, что пока не рассматривает возможность переезда в Великобританию, несмотря на то что там расположена штаб-квартира его новой команды.

«Нет, в данный момент я даже не рассматриваю этот вариант и не планирую переезжать. Я много раз бывал в Великобритании и не вижу особых преимуществ от проживания там. Италия дает мне больше плюсов. Я жил в Милтон-Кинсе, но, к сожалению, это было во время пандемии, так что мой опыт оказался не самым приятным.

В «Формуле-1» крайне важно иметь место, где ты можешь чувствовать себя комфортно и восстанавливаться морально. Сейчас Италия — это именно то место, где я могу перезагрузиться. Здесь мне очень уютно. Я счастлив жить в Италии, хотя, конечно, с удовольствием езжу в Милтон-Кинс для работы на симуляторе или других командных задач», — приводит слова гонщика издание Racingnews365.

Следующий этап сезона пройдет в Имоле с 16 по 18 мая.