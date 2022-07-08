World Athletics одобрила 18 россиянам заявки на получение нейтрального статуса
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) одобрила 18 заявок от российских спортсменов на получение нейтрального статуса, сообщает пресс-служба организации.
В ассоциации добавили, что спортсмены не смогут участвовать в чемпионате мира по легкой атлетике в 2022 году.
Российские легкоатлеты с 2015 года находятся под санкциями из-за скандалов, связанных с допингом. Начиная с 2016 года World Athletics стала допускать спортсменов из России к соревнованиям в нейтральном статусе.
Ранее МОК призвал международные ассоциации временно отстранить российских спортсменов от соревнований.
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