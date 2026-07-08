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8 июля, 20:15

Дегтярев назвал закономерным шагом снятие санкций с российских волейболистов

Игнат Заздравин
Корреспондент

Решение Международной федерации волейбола (ФИВБ) снять ограничения с российских спортсменов является важным и закономерным шагом, заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

Соответствующее решение в среду принял совет ФИВБ. Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов, в том числе с представителей командных видов спорта.

«Международная федерация волейбола допустила всех российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой без каких-либо ограничений. ФИВБ стала 11-й международной спортивной федерацией, признанной Международным олимпийским комитетом, которая открыла допуск для российских спортсменов. Важно, что федерации сразу после решения МОК о восстановлении статуса Олимпийского комитета России приступили к его имплементации. Это важный и закономерный шаг», — написал Дегтярев.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал международным спортивным федерациям снять все ограничения с российских спортсменов.

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В марте 2022 года ФИВБ отстранила от международных турниров под эгидой организации сборные и клубы из России и Белоруссии. Кроме того, Россия потеряла право на проведение мужского чемпионата мира по волейболу, который должен был пройти в 10 российских городах с 26 августа по 11 сентября 2022 года.

В мае 2026 года ФИВБ также допустила сборные Белоруссии к международным турнирам.

Источник: Telegram-канал Михаила Дегтярева
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Волейбол
Сборная России по волейболу
Михаил Дегтярев
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