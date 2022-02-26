Состав сборной России на зимний ЧМ по легкой атлетике утвердят на следующей неделе

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова рассказала, когда будет утвержден список легкоатлетов на ЧМ в Белграде.

«Я думаю, что уже в понедельник мы соберем тренерский совет, который будет рекомендовать президиуму спортсменов для участия в зимнем чемпионате мира, — приводит слова Приваловой ТАСС. — Тот к середине недели соберется, после чего будет определен окончательный состав на мировое первенство в Белград.

Одно место мы уже отдали Василию Мизинову, которому в начале марта предстоит выступление на чемпионате мира по ходьбе. Сама двадцатка будет формироваться постепенно".

С 25 по 27 февраля в Москве проходит зимний чемпионат России по легкой атлетике, по его итогам будут определены российские участники мирового первенства, которое пройдет с 18 по 20 марта в Белграде.

На чемпионате мира в Белграде смогут выступить только те российские легкоатлеты, которые предварительно получили от международной федерации нейтральный статус.