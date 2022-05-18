В сборной России по спортивной гимнастике были готовы к дисквалификации Куляка за букву Z

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала годовую дисквалификацию российского гимнаста Ивана Куляка.

«Это компетенция федерации. Они вам все объяснят. Мы были к этому готовы. Соразмерно ли наказание? Я понимаю, что это наказание, на котором они остановились, и ничего не поменялось. Это было первое их решение, они его и оставили», — сказала Родионенко «СЭ».

18 мая Дисциплинарная комиссия фонда гимнастической этики (GEF) дисквалифицировала на год чемпиона России среди юниоров. На этапе Кубка мира в Дохе (Катар) Куляк вышел на церемонию вручения медалей с буквой Z на груди.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии «СЭ» назвал безумным решение дисквалифицировать на год Куляка.