"Не продавайте Родину, ребята!" Панов обратился к российским олимпийцам

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Панов на своей странице в Инстаграме опубликовал обращение к российским спортсменам. При это экс-футболсит подчеркнул, что не намерен смотреть Олимпийские игры-2018.
Панов в Инстаграме опубликовал стихотворение Константина Фролова-Крымского "Пока не потеряли то, что свято":
Пока не потеряли то, что свято,
Во имя тех, кто не пришел с войны,
Не продавайте Родину, ребята!
Не стоит та медаль такой цены!
Все в мире переменчиво и тленно.
Настало время и "пяти колец".
Забыты идеалы Кубертена.
Повсюду правит Золотой Телец.
Как в балагане, на дешевой сцене,
Где заправляет дьявол во плоти,
Вас нагло опускают на колени
И требуют униженно ползти!
Для них и ложь, и правда – все едино!
И будет не по правилам игра.
Вы веруете в честный поединок,
А за столом напротив – шулера!
Они вас поприветствуют у входа,
Измазав черной грязью – за глаза.
У них в руках – крапленая колода,
А в каждом рукаве – по два туза.
Озлоблена, убога и сутула,
Европа вся хронически больна:
От имени "Россия" сводит скулы,
И бешеная капает слюна.
Вновь побеждает "избранная раса",
Соперников зажавшая в тиски.
И прыгают куски живого мяса...
Напичканные допингом куски.
У "избранных" есть Право, нет Запрета.
Не получилось? Можно повторить!
А в качестве примера – эстафета!
Все, как всегда! О чем тут говорить?
Вы можете поехать. Ваше право.
Решайте сами – быть или не быть.
Но знайте, что сегодня честь Державы
Вам легче уронить, чем защитить.
И Вам уже условия создали,
Чтобы свести на нет ваш тяжкий труд.
А если и добудете медали,
Не факт, что их потом не отберут.
Пока не потерли то, что свято,
Во имя тех, кто не пришел с войны,
Не продавайте Родину, ребята!
Не стоит та медаль такой цены!
Спортивный бой всегда зовет к экрану.
И Слава тем, кто победил в бою!
Но эти игры я смотреть не стану.
Здесь унижают Родину мою.
alur66
В точку.
20:23
rake
lapp, в том то и дело что не споймают. система двойных стандартов
19:24
За Россию без допинга!
Еще у одного война в голове все еще не закончилась
19:21
ALEKS49
Панов в чем то прав. Вот вы, сторонники обязательной отправки команды на ОИ попробуйте объяснить эту необходимость Шипулину, Юрловой, Кулижникову и др. У которых после Сочи взяли сотни анализов на всяких международных стартах. Они 4 года были чистые. За Сочи некоторые даже медалей уже лишились, т.е. было УЖЕ наказание номер 1. Почему сейчас их за Сочи еще раз наказывают? Надеюсь вы эти слова потом вспомните, когда на ОИ наших топтать и топить будут.
19:07
sergey.v1968
А уж за Ана обидно - вроде чужой, но сколь проникновенно человек пытался петь гимн (не в обиду Вику Уайлду - Ан гораздо ближе по-человечески), в каждом вью не скрывал, что горд выступать за Россию, при этом никогда не обижая историческую родину... Больше всего на предстоящих играх желал медаль - нет, не одиночницам в ФК, не хоккеистам, а именно ему, Виктору Ану, - хотя бы одну, но обязательно золотую, чтобы подтвердил свой статус легенды. Единственное, на что надежда, - так это на то, что свыше было кому-то видно, что Ану не светит ничего, и поэтому его вот так убрали, чтобы он был именно Виктором, и ушёл из спорта непобедимым.
18:40
sergey.v1968
Исправляю: вместо "Да и в лыжах мужских даже сейчас нет беспросветки" следует читать "Хотя в лыжах мужских даже сейчас нет беспросветки"
18:36
sergey.v1968
Я для себя так и не решил - надо ли массово допущенным отказываться или нет от поездки на ОИ-2018. То, в чём я совершенно точно, бесповоротно, уверен, - так это в том, что, Tomas Boy, спорт в РФ и так на десятилетия уничтожен. Лыжников, которых не допустили к ОИ, но не было запрета на выступление в иных соревнованиях, сколько соревновались? Всё - Легкова, Вылегжанина сотоварищи нет, да и не будет. Как бы теперь и Устюгова не кинули. Да, придут молодые (уже есть), но прогрессировать на тренировках не смогут. Да и в лыжах мужских даже сейчас нет беспросветки. Возьмём биатлон: и так на ладан дышал, а сейчас - всё, умер. На ОИ даже в смешанной выше чем на попадание в десятку - даже задачи не будет, а уж седьмое место станет поистине подвигом, в личных гонках - шансов почти столь же мало, как в эстафетах не смешанных (то есть ноль). Сани? Коньки? Шорт-трек? Да всюду ударили, кроме фигурки, даже хоккей цепанули. Я тут раньше вне себя был, когда примешивали местные ура-патриоты политику (мол, "обижают нас, поскольку политический заказ"), а сейчас уж склоняюсь к тому, что без заказа не обошлось. И не надо про то, что не пускают всех, кто был в Сочи, - тот же Ковальчук не единственный, кто был в 2014 и планируется в 2018. И если раньше просто попахивало всё это - сейчас вонь стоит, хоть противогаз одевай. Тоскливо. Не претендую на правоту - частное мнение. Но могу сказать точно - специально в этот раз искать траснляции с ОИ не буду, попадёт так, что больше смотреть нечего будет, - включу, если же будет что сопоставимое по интересу - выбор будет не в пользу ОИ. А 4 года назад те же 50 км лыжных смотрел от и до - хотя понятно было, что всё решающее будет на исходе второго часа, первые 90 минут можно было и не тратить. А потом, зная результат, и пересматривал.... Тоска, простите.
18:35
Ru5
Thomas_Boy_с этим соглашусь, но дело не только в мутках, это только одна сторона проблема, есть и другие, в том числе, внешние факторы, но в целом, да, слабых всегда обижают, а на обиженных, как известно, не только воду возят
18:17
Thomas_Boy_
Джон....Сильвер ___________ Да глупости пишешь.
18:10
NF
Всё хорошо, но ведь это Панов...
18:02
Джерри. Без Тома.
Какая замечательная провокация пятничным вечером. Сейчас все желающие набухаются по полной программе, и адекватность комментов повысится в разы.
17:43
Ru5
Thomas_Boy_ суды, скорее всего либо не помогут, либо тяжбы затянутся на годы, это да, но наивно также полагать, что после этого позора от нас отстанут и не лишат, например, следующей ои, предлог найдут, тем более по факту, мы соглашаемся с обвинениями в наш адрес
17:38
Джон....Сильвер
Thomas_Boy_ ---- Бойкот уничтожит спорт на десятилетия??? Ерунда! МОК уничтожает наш спорт на десятилетия, по крайней зимний спорт. Как? Да просто! Забанив всех сильнейших наших спортсменов навсегда от ОИ - он сделал их ненужными и для ЧЕ, КМ и ЧМ. Они могут там выступать, но нужны ли они нам? Жестоко, но они нам е нужны, МОК знает об этом и бил больнее и не только с прицелом на Корею. На их больше не послать на новые ОИ, значит надо готовить новых звезд! Но, это и самое страшное - готовить новых! Мы же видим как работает российская машина по подготовке новых кадров! НИКАК! Да, чтоб создать такого Шипулина нам много лет ждать придется! Где наш женский лыжный спорт? А ведь он 15 лет назад еще гремел! За 15 лет ни одной лыжницы достойной не вырастили! Где наш биатлон??? Хоккей все хуже и хуже становится! Одна надежда выиграть Олимпиаду, если там не будет НХЛ!!! Позорище! Наш спорт зимний на десятилетия похоронил МОК и наши спортивные чиновники, да и власти в целом!
17:36
Бу-га-га!
Thomas_Boy_____ А чё уходить, если в "Аватаре" не было убогих, сутулых, со сведенными скулами, напичканных допингом прапорщиков, которые меня униженно ползать заставляли бы?
17:29
der sad
Панов - молодец, все правильно сказал, лично я не буду смотреть олимпиаду от слова ВООБЩЕ
17:26
Thomas_Boy_
Ru5 __________ Ну наивно верить, что какие-то суды сейчас помогут. А бойкот, к которому призывают ура-патриоты, уничтожит спорт в стране на десятилетия.
17:24
Balashov Kirill
я смотреть ои не буду. даже хоккей.. а кто поедет -для меня предатели..
17:23
Thomas_Boy_
Бу-га-га! __________ Ну хоть нашел в себе мужество уйти с половины сеанса?
17:23
Сбитый Л
Вместо того, чтобы сплотиться вокруг тех немногих олимпийцев... Олимпиец - 1. Бог, обитатель Олимпа (в древнегреческой мифологии). 2. перен. Человек, всегда сохраняющий величавую торжественность внешнего облика и невозмутимое спокойствие духа. // Высокомерный, недоступный человек. 3. разг. Участник олимпийских игр.
17:22
Джон....Сильвер
Спринт ---- И вы в это верите? Верите, что у нас будут разбираться и головы полетят? Ха-ха-ха! Вы или путинец или наивный человек! В любом правительстве, любой организации, если что-то начинает работать не так - делают замену. Замену детали, механизма, либо целого блока, либо все меняют. Во благо того, чтоб была целостность и эффективность. Когда ВВП пришел власти он быстро создал машину, которая начала эффективно работать. Кстати, запуск все же не он произвел, будем честны! Эта машина успешно работала до 2008 года включительно, но первая нестандартная ситуация (мировой кризис) стала ломать эту машину. Все потому, что за это время Машина обросла ненужными многочисленными паразитами, которые мозг (ВВП) этой машины не мог отбросить, потому что вроде эти паразиты "свои". Он их стал жалеть а должен был разогнать! Как делают это правильно и везде! А паразиты поняли его слабость - они красиво ему пели, кричали, что они всегда будут "своими", он продолжал их держать. Их становилось все больше и больше. Они поняли, что достаточно кричать иногда, что они "свои" и уже можно больше ничего не делать! Машина стала задыхаться от количества паразитов, буксовать. Эффективность то есть, то нет и то благодаря дорожающим нефти и газу. Но, эти явления не долговременные. И Мозг еще, умеющий красиво излагать мысли и может даже действительно редеющий за свою работу - уже просто не может сопротивляться "своим" паразитам. Потому, что они "свои". А не избавляясь от паразитов, не делая во время нужные реформы, пусть и болезненные - не излечишь Организм или Механизм! Разве наши спортивные чиновники не виноваты в том, что происходит с нашим спортом? И не только, что нас не пустили на ОИ! Мы по всем дисциплинам и летним и зимним и в командных видах спорта выступаем все хуже и хуже! А деньги то выделяются и не малые! Да за такой развал спорта в старые времена их бы к стенке поставили! А сейчас максимум - поменяют им должность! Мутко как процветал, так и процветает и нисколько виновным себя не считает! И Володя его прикрывает! Он СВОЙ!!! Так какие должны быть перемены, с чего надо или с кого начинать реально?
17:19
Бу-га-га!
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА.. ____ Про одного из представителей камарильи из одного известного города.))) Который и довёл рассейский спорт до ручки.))) Нерукопожопого..))))
17:17
s.petr
После того ,как ты, после левой щеки подставил правую , ты перестаёшь быть человеком и становишься овцой ,а овец пасут и стригут и всё ,какая там ,к чёрту, честь и гордость .Тебя гонят ,а ты , потеряв достоинство ,упал "барину" в ноги и пытаешься показать какой ты хороший .Стыдно ребята ,ей богу стыдно .
17:10
Бу-га-га!
Знал, что Санёк на головушку скорбен.))) Но чтобы настолько.)))
17:09
Ru5
Thomas_Boy_ я не кричу про бойкот и не призываю, очень жду, как всегда, хоккейный турнир, но в сложившейся ситуации можно было без бойкотов, в индивидуальном порядке, вежливо отказаться от приглашения и продолжить борьбу уже в судах... естественно, кто-нибудь все равно поедет, пускай, но за свой счет
17:08
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ "Аватар" в строфу не ложится. Пришлось посмотреть...((
17:06
Thomas_Boy_
Бу-га-га! Не буду я смотреть кино про Рэмбу! Там унижают Родину мою! ___________ "Аватар" тоже страсть какой вредный фильм. Смотрел? Я - нет.
17:02
Ru5
Бу-га-га! рокки -пропаганда, классика холодной войны
17:01
Thomas_Boy_
Ru5 _______ расскажи мне поподробнее, что значит думать? __________ А зачем тебе? Ведь гораздо проще кричать "Байкооот!" или "Предателиии!". А если поразмышлять, вникнуть в ситуацию... То кричать уже не захочется.
17:01
ГТО
"Работайте, братья!"
17:00
Бу-га-га!
Убога и сутула.)))
17:00