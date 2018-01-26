"Не продавайте Родину, ребята!" Панов обратился к российским олимпийцам

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Панов на своей странице в Инстаграме опубликовал обращение к российским спортсменам. При это экс-футболсит подчеркнул, что не намерен смотреть Олимпийские игры-2018.

Панов в Инстаграме опубликовал стихотворение Константина Фролова-Крымского "Пока не потеряли то, что свято":

Пока не потеряли то, что свято,

Во имя тех, кто не пришел с войны,

Не продавайте Родину, ребята!

Не стоит та медаль такой цены!

Все в мире переменчиво и тленно.

Настало время и "пяти колец".

Забыты идеалы Кубертена.

Повсюду правит Золотой Телец.

Как в балагане, на дешевой сцене,

Где заправляет дьявол во плоти,

Вас нагло опускают на колени

И требуют униженно ползти!

Для них и ложь, и правда – все едино!

И будет не по правилам игра.

Вы веруете в честный поединок,

А за столом напротив – шулера!

Они вас поприветствуют у входа,

Измазав черной грязью – за глаза.

У них в руках – крапленая колода,

А в каждом рукаве – по два туза.

Озлоблена, убога и сутула,

Европа вся хронически больна:

От имени "Россия" сводит скулы,

И бешеная капает слюна.

Вновь побеждает "избранная раса",

Соперников зажавшая в тиски.

И прыгают куски живого мяса...

Напичканные допингом куски.

У "избранных" есть Право, нет Запрета.

Не получилось? Можно повторить!

А в качестве примера – эстафета!

Все, как всегда! О чем тут говорить?

Вы можете поехать. Ваше право.

Решайте сами – быть или не быть.

Но знайте, что сегодня честь Державы

Вам легче уронить, чем защитить.

И Вам уже условия создали,

Чтобы свести на нет ваш тяжкий труд.

А если и добудете медали,

Не факт, что их потом не отберут.

Пока не потерли то, что свято,

Во имя тех, кто не пришел с войны,

Не продавайте Родину, ребята!

Не стоит та медаль такой цены!

Спортивный бой всегда зовет к экрану.

И Слава тем, кто победил в бою!

Но эти игры я смотреть не стану.

Здесь унижают Родину мою.