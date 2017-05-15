Россия - Латвия: онлайн и видеотрансляция матча чемпионата мира - в 21.15

В понедельник, 15 мая, в рамках группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 пройдет матч Россия – Латвия. Игра в Кельне на LANXESS arena начнется в 21.15 по московскому времени.

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Латвия.

Также Первый канал покажет видеотрансляцию игры в прямом эфире для посетителей сайта "СЭ".

Сборная России со старта чемпионата мира одержала пять побед и набрала 14 очков. Предварительный раунд закончится во вторник, 16 мая. Команда Олега Знарка в этот день сыграет с конкурентом по спору за первое место в группе A – сборной США (15 очков после 6 встреч).

Четвертьфиналы ЧМ-2017 назначены на четверг, 18 мая, полуфиналы пройдут в субботу, 20 мая. Финал и матч за 3-е место состоятся в воскресенье, 21 мая. Четвертьфиналы примут Кельн и Париж, оставшиеся игры плей-офф – немецкий город.

Календарь чемпионата мира по хоккею-2017