Павел Дацюк: "В четверг мы с Бэбкоком будем врагами"

Капитан сборной России Павел Дацюк рассказал о причинах поражения в заключительном матче группового этапа чемпионата мира от Швеции (1:3). В четвертьфинале россияне сыграют с Канадой, которой руководит бывшый тренер Дацюка в "Детройте" Майк Бэбкок.
- Первый период у нас получился не очень хороший, - заявил Дацюк. - Ведь как не готовься, как не тренируйся, а после прошлого матча требуется время, чтобы разбежаться. Второй период вышел уже более-менее, хоть мы его и проиграли. Третий удался больше всего. После того, как наша команда стала уступать в счете, начали играть в свой хоккей и больше атаковать.
- Канада в соперниках уже в четвертьфинале - это хорошо?
- Это хорошо и для хоккея, и для всех болельщиков. Матч будет интересным. Зачем его откладывать.
- Ваш бывший главный тренер в "Детройте" Майк Бэбкок был на игре, передал вам привет, сказал, что вы великолепной форме.
- Ему тоже большой привет. Сегодня вне площадки мы друзья. Послезавтра во время матча - уже враги. (Игорь ЕРОНКО)
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skua
Жесть, ты еще более странный чем я думал. А потом народ говорит, почему русских не любят ? почему любая сборная едет за границу как на войту ? Упёртый русский - ты отличный пример этому.
01:49
Упёртый русский
Бэбкок - враг. Это - навсегда!
00:54
skua
Кто-то скажите Паше, что Бебкок не тренер сборной Канады, а просто зритель.
00:44