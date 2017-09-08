Вячеслав Фетисов: "Овечкин сделал все, чтобы привлечь внимание к проблеме Олимпиады"

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выразил мнение, что нападающему "Вашингтона" Александру Овечкину нужно фокусироваться на игре за клуб, а не на демаршах из-за запрета выступления на Олимпиаде. Ранее стало известно, что НХЛ не договорилась с ИИХФ и впервые с 1994 года не будет делать паузу в сезоне на Игры. Овечкин неоднократно заявлял, что приедет в Пхенчхан в любом случае.

– По информации западных СМИ ИИХФ уведомила НХЛ о том, что хоккеисты этой лиги не будут допущены к участию на Олимпиаде в Пхенчхане. Как считаете, что теперь делать Александру Овечкину, который завил, что в любом случае поедет на Игры? Отказываться от своих слов?

– Саше нужно играть в НХЛ. Что ему еще делать? Изначально все было примерно понятно, и своим заявлением Овечкин хотел оказать какое-то давление на НХЛ. Действующий игрок по контракту не может нигде выступать без разрешения НХЛ. Это очевидно.

– Может ему имеет смысл и дальше продолжать устраивать демарши?

– Думаю, ему нужно играть в хоккей. Демарши должны устраивать хоккейные руководители, а дело хоккеистов – играть. Думаю, Саша сделал все для того, чтобы привлечь внимание к этой проблеме, он заявил свою гражданскую позицию, он молодец, а договариваться должны большие хоккейные руководители.

– Что теперь Овечкину делать: отказаться от своих слов или попытаться разорвать контракт с "Вашингтоном"?

– В соглашении НХЛ и международной федерации записано, что игрока НХЛ – это принадлежность лиги и без ее решения ничего не может быть. Думаю, это нормальная, цивилизованная ситуация. У нас тоже есть такие моменты, что игрок под контрактом должен соответствовать тем законам и правилам, которые существуют в КХЛ. Саша пытался своим заявлением сдвинуть ситуацию. Но этого, судя по всему, не получилось. Сейчас ему надо фокусироваться на игре и выступать в том клубе, с которым он подписал контракт. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)