Йоахим Лев: "Я недоволен игрой сборной Германии в матче с Чехией"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Чехии (2:1) отметил, что команда не смогла создать много моментов в атаке, несмотря на то, что владела мячом. По словам наставника, он сделалет несколько изменений в следующем поединке с Норвегией.

- Мы не можем быть довольны своей игрой, - приводит Kicker слова Лева. - Мы много владели мячом, но не создавали опасных моментов у ворот соперников. В матче с Норвегие будут два-три изменения в составе.