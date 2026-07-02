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2 июля, 23:51

Симон превзошел достижение Касильяса по минутам без пропущенных голов на чемпионатах мира

Алина Савинова

Вратарь сборной Испании Унай Симон превзошел достижение соотечественника Икера Касильяса по числу минут подряд без пропущенных голов на чемпионатах мира.

В четверг, 2 июля, Испания играет с Австрией в 1/16 финала ЧМ-2026.

Касильяс не пропускал в финальной части чемпионатов мира в течение 476 минут подряд. Серия Симона превысила это время после первого тайма с Австрией. Рекордсменом по данному показателю в истории турнира является итальянец Вальтер Дзенга, который не пропускал 517 минут подряд.

Игра ЧМ-2026 между сборными Испании и Австрии проходит на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США). «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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