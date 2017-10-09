Йоахим Лев: "Десять побед подряд? Не каждая команда может держать концентрацию на таком уровне"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев после победы над командой Азербайджана (5:1) в рамках квалификации чемпионата мира отметил, что в первом тайме его подопечные слишком торопились забить. Напомним, что немцы повторили рекорд Испании по количеству побед в отборе к чемпионату мира.

– Десятая победа подряд в группе показала, что игроки держат концентрацию на самом высоком уровне, – цитирует Azerisport Лева. – На это способна не каждая команда. Для нас нет разницы, какой соперник на поле.

После первого гола игроки передвигались по полю тяжело и очень торопились. Но во втором тайме мы решили эту проблему. Когда получается хорошо играть в обороне, то и в атаке футболисты лучше принимают мяч.