00:53 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Виталий Мутко: "Все мы хотим положительного результата, но сборная прошла тяжелый сбор"

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Вице-премьер России Виталий Мутко после товарищеского матча против Австрии (0:1) отметил, что после поражения не стоит расстраиваться. По его словам, следующая игра с Турцией (5 июня) будет интереснее.

- Конечно, все мы хотим положительного результата, но команда прошла тяжелый двухнедельный сбор, поэтому игра, которую мы сегодня увидели, не сильно изобиловала яркими эпизодами, всплесками красивой игры, - приводи ТАСС слова Мутко. - Но это не значит, что всем нам сейчас нужно расстраиваться. Следующая игра 5 июня должна быть куда интереснее. Мы серьезно работаем, у нас талантливые, интересные игроки.

Австрия - Россия

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Сборная России на чемпионате мира по футболу

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https://worldcup2018.tass.ru/articles/5250542

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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КОММЕНТАРИИ (1)
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dintos

И бездарные рулевые-Мутко и Черчесов.

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