Виталий Мутко: "Все мы хотим положительного результата, но сборная прошла тяжелый сбор"

Вице-премьер России Виталий Мутко после товарищеского матча против Австрии (0:1) отметил, что после поражения не стоит расстраиваться. По его словам, следующая игра с Турцией (5 июня) будет интереснее.

- Конечно, все мы хотим положительного результата, но команда прошла тяжелый двухнедельный сбор, поэтому игра, которую мы сегодня увидели, не сильно изобиловала яркими эпизодами, всплесками красивой игры, - приводи ТАСС слова Мутко. - Но это не значит, что всем нам сейчас нужно расстраиваться. Следующая игра 5 июня должна быть куда интереснее. Мы серьезно работаем, у нас талантливые, интересные игроки.

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