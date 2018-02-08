Виталий Мутко: "РФС справляется с вопросами подготовки сборной к домашнему чемпионату мира"

Вице-премьер Виталий Мутко подчеркнул, что Российский футбольный союз (РФС) в целом справляется с основными вопросами, связанными с подготовкой национальной сборной к чемпионату мира-2018.

В конце декабря Мутко приостановил деятельность на посту президента РФС на срок до шести месяцев. Временно исполняющим обязанности главы организации был выбран Александр Алаев.

– Не могу сказать, что доволен всем, но в принципе основные вопросы, которые поставлены перед РФС, решаются – это, прежде всего, подготовка национальной команды к чемпионату мира, – приводит ТАСС слова Мутко. – Здесь все работают, есть календарь всех сборных, товарищеские игры, команды на сборах. В этом плане Российский футбольный союз – одна из немногих общественных организаций, которая полностью справляется.

Другой вопрос, что мы экономически встали на ноги, – продолжил вице-премьер. – Сейчас надо двигаться дальше, заняться детско-юношеским футболом, подготовкой резервов, запустить с этого года как следует программу "Поиск талантов", выбрать 50-60 академий, методику, тренеров. Ведется работа над концепцией структуры профессионального футбола с 2020 года. Но главное сейчас – чемпионат мира, до которого осталось совсем немного времени.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет в одной группе с командами Саудовской Аравии (14 июня, стадион "Лужники"), Египта (19 июня, стадион "Санкт-Петербург") и Уругвая (25 июня, "Самара Арена").