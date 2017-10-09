Сборная Испании посетила Стену Плача перед игрой с Израилем

Игроки и тренеры сборной Испании в полном составе посетили Стену Плача в Иерусалиме. Правда, гостям пришлось фотографироваться на фоне достопримечательности на некотором расстоянии по требованиям сотрудников правопорядка, так как в это же время проходила массовая молитва. Также испанцам запретили посещать Старый город до наступления темноты, опасаясь, что сотни туристов помешают этому визиту.

В Иерусалиме не исключают, что сегодня в городе может произойти транспортный коллапс, так как в городе помимо футбольных фанатов находятся десятки тысяч паломников, отмечающих местный религиозный праздник. Полиция обратилась к болельщикам с просьбой приехать к стадиону за три часа до игры. (Эли ШВИДЛЕР)

Матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 Израиль – Испания пройдет сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени.