Каземиру: "Поздравляю Наваса - он провел выдающийся матч"

Полузащитник "Реала" и сборной Бразилии Каземиру после победы над Коста-Рикой (2:0) отметил игру партнера по клубу Кейлора Наваса, костариканского вратаря, и сказал, что на таком сложном турнире, как чемпионат мира, следует уважать всех соперников.

- Мы знали, что игра будет сложная, упорно работали на протяжении всего матча, играли агрессивно, стремились к победе - и были вознаграждены, - сказал Каземиру. - Почему плакал Неймар? Если он чувствует, что хочется заплакать, он вправе сделать это.



От него все ждут многого. Давление не влияет на нас, мы привыкли к нему. В сборной Бразилии играют футболисты высочайшего уровня, которые всегда должны играть на победу. Соперник стремился к ничьей, но мы этого не позволили.



Хочу поздравить Кейлора Наваса, своего партнера по "Реалу" - он провел выдающийся матч. Является ли наша команда фаворитом турнира? Не забывайте - это чемпионат мира, многие сильные команды уже потеряли очки, так что здесь ко всем нужно относиться с уважением. (Егор БЫЧКОВ)

ВАР победил Неймара, Неймар – Коста-Рику //

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