Карлуш Кейруш: "Наша мечта о выходе в плей-офф еще жива"

Главный тренер сборной Ирана отметил бойцовский дух своей команды в матче против Испании (0:1).

- Я хочу поздравить моих игроков. Они проявили настоящий бойцовский дух в игре против главного фаворита чемпионата. Мы бились. В футболе такие вещи не работают, но мы заслужили лучшего результата. Это обязанность Испании играть в такой хороший и качественный футбол, но мы заслужили большего. Нам осталось сыграть последний матч. Наша мечта еще жива.

- Оцените игру Сердара Азмуна. Готов ли он к игре на высшем европейском уровне? И как на него повлияло то, что он играл на родном стадионе?

- Россия - это тоже Европа. Я не люблю говорить об отдельных игроках. Мы говорим о нас и в моей команде эгоизм - это поражение.

Испания играла в очень стильный футбол. И мы сыграли с большим бойцовским духом. Каждый раз, отнимая мяч, мы думали только о том, как забить. И моменты были. (Артур ЕНИКЕЕВ)

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