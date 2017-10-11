Гол Панамы, которого не было. Как США не пустили на чемпионат мира. Видео

Сборная Панамы обыграла Коста-Рику в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 - 2:1. До 52-й минуты этой встречи панамцы уступали в счете 0:1 и не могли рассчитывать на путевку в Россию. Зацепиться за победу команде помог гол нападающего Габриэля Торреса. Видеоповторы этого момента показывают, что на самом деле мяч не пересек линию ворот, то есть бригада арбитров ошиблась.

За две минуты до окончания матча защитник Роман Торрес принес Панаме победу и вывел команду на чемпионат мира впервые в истории. Сенсационно на турнир не попала сборная США, которая в параллельной игре уступила Тринидаду и Тобаго (1:2).