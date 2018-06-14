Денис Черышев: "Самое главное, что выиграли. Но не останавливаемся, впереди два тяжелых матча"

Лучший игрок матча открытия чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии (5:0) нападающий Денис Черышев отметил, что доволен результатом, но еще рано почивать на лаврах. Форвард вышел на поле на 24-й минуте матча вместо получившего травму Алана Дзагоева и забил два гола.

- Не мечтал о таком! Был очень рад выйти на поле, старался выполнять требования главного тренера. Самое главное, что выиграли. Но не останавливаемся, впереди два тяжелых матча, которые тоже надо выиграть, чтобы выйти из группы, - сказал в эфире Первого канала Черыев. - Установка перед выходом на поле? Компактно играть в обороне, стараться забить на контратаках. Получилось. Спасибо всем, кто в меня верил до конца. Ожидал ли такого? Не знаю, не могу сказать. Сейчас очень много эмоций, очень доволен, просто хочу, чтобы моя семья насладилась этим моментом, потому что они много со мной мучались и заслужили это.

Напомним, впереди россиян ждут игры с командами Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).