Алексей Спиридонов: "Как патриот скажу, что Россия выйдет в 1/4 финала ЧМ. Как объективный человек – Россия не выйдет из группы"

Доигровщик "Енисея" Алексей Спиридонов сомневается, что сборная России по футболу сможет выйти из группы на чемпионате мира. Сегодня, напомним, состоялась жеребьевка группового турнира, в квартет к россиянам попали Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.

– Я вообще "Спартак" смотрю! С такой жеребьевкой мы вообще должны выигрывать чемпионат мира, – отшутился Спиридонов.

– То есть Испания и Португалия – проходимые для нас соперники?

– Для нас вообще все проходимые, – продолжил отшучиваться увлеченный игрой "Спартака" с "Арсеналом" Спиридонов.

– А если серьезно, какой у вас прогноз на ЧМ?

– Как патриот скажу, что мы должны выходить из группы и проходить первый раунд плей-офф. А как объективный человек думаю, что мы не выйдем из группы.

– "Спартак"-то сегодня победит?

– "Спартак", конечно, победит! "Спартак" всегда будет первым. (Андрей СИЗЯКИН)

Жеребьевка чемпионата мира-2018. Live!