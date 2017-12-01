Алексей Спиридонов: "Как патриот скажу, что Россия выйдет в 1/4 финала ЧМ. Как объективный человек – Россия не выйдет из группы"

Доигровщик "Енисея" Алексей Спиридонов сомневается, что сборная России по футболу сможет выйти из группы на чемпионате мира. Сегодня, напомним, состоялась жеребьевка группового турнира, в квартет к россиянам попали Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.
– Я вообще "Спартак" смотрю! С такой жеребьевкой мы вообще должны выигрывать чемпионат мира, – отшутился Спиридонов.
– То есть Испания и Португалия – проходимые для нас соперники?
– Для нас вообще все проходимые, – продолжил отшучиваться увлеченный игрой "Спартака" с "Арсеналом" Спиридонов.
– А если серьезно, какой у вас прогноз на ЧМ?
– Как патриот скажу, что мы должны выходить из группы и проходить первый раунд плей-офф. А как объективный человек думаю, что мы не выйдем из группы.
– "Спартак"-то сегодня победит?
– "Спартак", конечно, победит! "Спартак" всегда будет первым. (Андрей СИЗЯКИН)
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Болельщик Шексны
Эй, Спорт-Экспресс, за что потерли мой коммент? Никого не оскорблял ведь. А то что Фурсенко реально трепал языком про наших чемпионов 2018, разве не так??? Вы глоуны админы из СЭкса...
21:38
vavl
Оно научилось внятно разговаривать? Или оно протрезвело?
21:33
nefanat
кто такой Алексей Спиридонов и кому интересно его мнение?
21:31
Снежик
Доигровщик это Сярмарщик?
21:18
Medved.
а кто такой доигровщик? это диагноз что ли? мyдак очевидный
21:14
Alexsei36
Согласен, как патриот выйдем из группы, как реалист третье место. Слабых сборных на чемпионате мира нет!!!!, все будут играть с максимальной самоотдачей, к сожалению Россия отличается тем, что мы на сильных соперников настраиваемся нормально, а на тех кого считаем слабее играем слабо. Сейчас все разговоры что группа нам по силам, уже первое место себе зарезервировали.
21:13
Thomas_Boy_
Дурнем жил, дурнем и помрет.
21:10
MVD1969
Могу предсказать точнее - Сборная России сыграет у нас в Нижнем Новгороде. Напомню, для этого надо выиграть группу и 1/8 финала.
21:05
henri71
Вот это оракул, так оракул, не то , что все остальные0
21:02