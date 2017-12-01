20:51 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Алексей Спиридонов: "Как патриот скажу, что Россия выйдет в 1/4 финала ЧМ. Как объективный человек – Россия не выйдет из группы"

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Доигровщик "Енисея" Алексей Спиридонов сомневается, что сборная России по футболу сможет выйти из группы на чемпионате мира. Сегодня, напомним, состоялась жеребьевка группового турнира, в квартет к россиянам попали Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.

– Я вообще "Спартак" смотрю! С такой жеребьевкой мы вообще должны выигрывать чемпионат мира, – отшутился Спиридонов.

– То есть Испания и Португалия – проходимые для нас соперники?

– Для нас вообще все проходимые, – продолжил отшучиваться увлеченный игрой "Спартака" с "Арсеналом" Спиридонов.

– А если серьезно, какой у вас прогноз на ЧМ?

– Как патриот скажу, что мы должны выходить из группы и проходить первый раунд плей-офф. А как объективный человек думаю, что мы не выйдем из группы.

– "Спартак"-то сегодня победит?

– "Спартак", конечно, победит! "Спартак" всегда будет первым. (Андрей СИЗЯКИН)

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Болельщик Шексны

Эй, Спорт-Экспресс, за что потерли мой коммент? Никого не оскорблял ведь. А то что Фурсенко реально трепал языком про наших чемпионов 2018, разве не так??? Вы глоуны админы из СЭкса...

21:38

vavl

Оно научилось внятно разговаривать? Или оно протрезвело?

21:33

nefanat

кто такой Алексей Спиридонов и кому интересно его мнение?

21:31

Снежик

Доигровщик это Сярмарщик?

21:18

Medved.

а кто такой доигровщик? это диагноз что ли? мyдак очевидный

21:14

Alexsei36

Согласен, как патриот выйдем из группы, как реалист третье место. Слабых сборных на чемпионате мира нет!!!!, все будут играть с максимальной самоотдачей, к сожалению Россия отличается тем, что мы на сильных соперников настраиваемся нормально, а на тех кого считаем слабее играем слабо. Сейчас все разговоры что группа нам по силам, уже первое место себе зарезервировали.

21:13

Thomas_Boy_

Дурнем жил, дурнем и помрет.

21:10

MVD1969

Могу предсказать точнее - Сборная России сыграет у нас в Нижнем Новгороде. Напомню, для этого надо выиграть группу и 1/8 финала.

21:05

henri71

Вот это оракул, так оракул, не то , что все остальные0

21:02