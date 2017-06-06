СМИ: ЧМ-2022 в Катаре под угрозой срыва

Проведение чемпионата мира-2022 в Катаре находится под угрозой срыва из-за разрыва дипломатических границ между Дохой и семью арабскими странами, сообщает The Guardian. Комментариев оргкомитета ЧМ-2022 получить пока не удалось.

- Мы согласны с тем, что большие турниры не должны проходить в странах, которые активно поддерживают терроризм, - заявил президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель. - Обсудим эту проблему с УЕФА и правительством Германии. Попробуем найти решение.

Напомним, ранее Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Ливия и Йемен разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив власти страны в поддержке терроризма.