17:28 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В Сочи начали массовое изучение английского языка к ЧМ-2018

0
0
0

В Сочи стартовал проект "Слово дня", в рамках которого жителей города будут обучать английскому языку перед Кубком конфедераций и чемпионатом мира, сообщает "Интерфакс". По словам представителя управления образовании администрации города, в Сочи на различный носителях каждый день будет транслироваться по одному английскому слову.

В декабре Сочинское концертно-филармоническое объединение запустило проект "English club в Зимнем театре". Туда приглашаются все желающие для бесплатного обучения английскому языку.

В Сочи пройдут три матча группового турнира и полуфинал Кубка конфедераций, а также четыре игры группового турнира, встреча 1/8 финала и четвертьфинал ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://www.interfax-russia.ru/South/citynews.asp?id=799438&sec=1669

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ