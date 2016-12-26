Устранять недостатки на арене "Крестовский" будет "Метрострой"

Как стало известно "СЭ", после приемки стадиона "Крестовский" и выдачи ему ЗОС ("Заключения о соответствии"), согласно существующим правилам, арене будет дано 90 дней на "адаптацию спортивного объекта к эксплуатации" и "устранение недостатков". Эти работы будет осуществлять компания "Метрострой".
Напомним, что именно "Метрострой" являлся последние 4,5 месяца генеральным подрядчиком строительства арены "Крестовский" и закончил все работы по сдаче объекта в срок согласно контракту. Соответствующие документы сдачи объекта в настоящий момент оформляются.
Теперь же с "Метростроем" будет заключен новый договор, который будет рассчитан на 90 дней, то есть до конца марта. В эти сроки будут протестированы все системы стадиона для проведения матчей и культурно-массовых мероприятий и благоустроена территория вокруг арены.
Вадим Тюльпанов: "Думаю, миллиарда хватит на достройку стадиона в Питере"
wallesss
Устранять недостатки - это должно быть за счёт подрядчика, а никак за новый миллиард. Пришёл к вам слесарь - накосячил, а вы ему ещё доплатили за "устранение".... ДУМАЮ миллиарда хватит - это вообще шедеврально. Пусть покажет смету на "адаптацию к эксплуатации" всего-то и делов..... Да ещё - если предыдущие генподрядчики выгонялись, как не справляющиеся - кто им подписывал бабло? Фамилии в студию))) Да-да наивно)
23:51 26 декабря
Aborigen06
видать не все допилили..
23:48 26 декабря
NF
Смех продолжается. Если стройке конец - допработы в помощь...
23:33 26 декабря