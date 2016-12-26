Устранять недостатки на арене "Крестовский" будет "Метрострой"

Как стало известно "СЭ", после приемки стадиона "Крестовский" и выдачи ему ЗОС ("Заключения о соответствии"), согласно существующим правилам, арене будет дано 90 дней на "адаптацию спортивного объекта к эксплуатации" и "устранение недостатков". Эти работы будет осуществлять компания "Метрострой".

Напомним, что именно "Метрострой" являлся последние 4,5 месяца генеральным подрядчиком строительства арены "Крестовский" и закончил все работы по сдаче объекта в срок согласно контракту. Соответствующие документы сдачи объекта в настоящий момент оформляются.

Теперь же с "Метростроем" будет заключен новый договор, который будет рассчитан на 90 дней, то есть до конца марта. В эти сроки будут протестированы все системы стадиона для проведения матчей и культурно-массовых мероприятий и благоустроена территория вокруг арены.

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