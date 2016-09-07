Авраам Грант: "Доверяйте Черчесову, он хороший тренер"

Главный тренер сборной Ганы Авраам Грант после поражения от команды России (0:1) в товарищеском матче отметил, что у соперника на подходе несколько молодых талантливых игроков. По словам наставника, перспективы у России хорошие – нужно только доверять главному тренеру Станиславу Черчесову.

– На подходе у сборной России – ряд молодых талантов, как, например, 11-й номер (Роман Зобнин. – Прим. И.Р.). Или Миранчук, очень одаренный атакующий полузащитник, который в последнее время стал стабильным игроком стартового состава "Локомотива". Потому и говорю, что перспектива у сборной России хорошая. И доверяйте Черчесову, он хороший тренер!

Если вам удастся создать правильную атмосферу вокруг команды, избежать ошибок в подготовительный период, плюс добавится немного удачи, вы определенно сможете достичь многого на домашнем ЧМ-2018. (Игорь РАБИНЕР)